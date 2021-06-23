Группа Е имеет ключевое значение для сборной Украины в вопросе прорыва в 1/8 финала с третьего места. Чтобы туда попасть, нам нужна победа Испании над Словакией и непроигрыш Швеции, или победа Словакии над Испанией при непроигрыше скандинавов. Вариант более чем реальный, учитывая пребывание "Фурии Рохи" на третьей строчке с двумя очками и желанием "Тре Крунур" сохранить лидерство – это бы вывело команду из-под удара Бельгии / Нидерландов.

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В случае непроигрыша шведов, подопечные Луиса Энрике могут позволить себе ничью со словаками – тогда бы они попали в топ-4 третьих мест благодаря лучшей разнице голов. Впрочем, вряд ли после двух ничьих с одним забитым голом в первых двух турах его подопечные думают о чем-то, кроме победы. В любом случае, на Ла Картухе ничья Украину не устроит.

Букмекеры ставят скудные коэффициенты на победу испанцев. Понять их можно: словаки объективно слабее в несколько раз, матч пройдет в Севилье, а хозяева настроены на три очка – да и просто трудно поверить в третью подряд осечку гранда. Тем более, что футбол "Фурии Рохи" нельзя назвать кризисным. Пиренейцы держатся в лидерах Евро-2020 по владению (72%), интенсивности прессинга (возвращают мяч после 5,1 пасов соперника на его половине) и по касаниям в штрафной (77), а кроме того они создают моменты очень высокого качества. У своих ворот команда мало что позволяла. Если быть честными, подопечным Луиса Энрике в первых двух турах банально не везло.

Конечно, списывать на один нефарт такую ​​тяжёлую ситуацию в группе не стоит. У испанцев есть две серьезные проблемы, на которых вполне могут сыграть словаки. Во-первых, "Фурия Роха" создает слишком мало моментов для такого доминирования (хотя они все хорошие) и демонстрирует катастрофически низкую реализацию, а во-вторых –испанцы почти не атакуют через центр, сосредотачивая весь креатив во фланговых треугольниках. Правда, в случае появления Бускетса или Алькантары в основе эта проблема должна исчезнуть – а значит и моментов станет больше. Вопрос только в их физической готовности.

Сборную Словакии все списали еще до старта Евро-2020, но футболистам об этом, очевидно, не сообщили. Или же наоборот – скромный аутсайдер разозлился на такое неуважение. Так или иначе, команда быстро заставила себя уважать, прибив поляков в первом туре и дав достойный бой Швеции во втором. Штефан Таркович привез на чемпионат Европы грамотно организованный коллектив, который работает от фланговых контратак, демонстрирует интересные методы открытия зон и входа в штрафную (диагонали и включения опорников из глубины) и при этом удивляет тактическим планом – против Польши, например, словаки выставили схему 4 4-2 с двумя фальшивыми форвардами, перегружая центр.

Впрочем, при всей симпатичности, словакам трудно вытягивать уровень турнира. Даже в матче с поляками они допустили кучу моментов у своих ворот, почти потеряв контроль над игрой (спасло удаление Крыховяка), а Швеция, включившись всего на полчаса, откровенно разорвала Словакию – Исак обыгрывал по четыре защитника в одном моменте, а "Тре крунур "наиграли на 2,16 ожидаемых голов. При этом плана Б команде явно не хватает (если не вспоминать о куче дальних ударов).

Штефан Таркович сделал очень много, чтобы со столь уязвимой сборной сделать реального претендента на 1/8 финала, однако будем откровенны – словаки критически отстают по классу от большинства представителей на Евро-2020.

Кадровая ситуация

В лагере словаков новых потерь не было. На карантине остается защитник Денис Вавро, который подхватил коронавирус, а нападающий Иван Шранц до сих пор не восстановился после травмы. Их возвращение будет возможным разве что через неделю, но к тому времени команда может вылететь.

У испанцев все спокойно. Никто не травмировался, никто не дисквалифицировался. Наибольшие вопросы вызывает готовность Бускетса к стартовому составу – в системе Луиса Энрике он играет ключевую роль, однако Серхио вернулся к тренировкам всего неделю назад. У него был COVID-19, после которого восстановление затягивается, однако испанская пресса ожидает центрхава в основе.

Издание AS сообщает, что Луис Энрике в двусторонке между основой и резервистами заменил фланги обороны в команде "А", а в центре защиты вообще ожидается Эрик Гарсия. Не факт, что все так и произойдет, но ротация точно будет.

Ориентировочные составы на матч Словакия – Испания

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Губочан – Куцка, Громада – Хараслин, Гамшик, Мак – Дуда

Испания: Симон – Аспиликуэта, Торрес, Лапорт, Гайя – Коке, Бускетс, Педро – Морено, Мората, Сарабия

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Словаки и так прыгнули выше головы, обыграв Польшу. Уже в матче против довольно посредственной Швеции стало заметно, насколько сильно этот коллектив проседает по классу и тактическим возможностям – почти ничего не создав с игры, подопечные Штефана Тарковича сгорели за 30 минут. Испания же в несколько раз сильнее (особенно с Бускетсом), а о мотивации хозяев и говорить нечего. "Фурии" нужна победа и только победа, а вот гости выйдут на поле, настраиваясь только на ничью.

Вряд ли команда, в основе которой играет Мората, способна создать разгром организованному сопернику на Евро-2020, но уверенная победа "Фурии Рохи" не вызывает никаких сомнений. Сенсации не произойдет – подопечные Луиса Энрике выиграют. На радость всей Испании и Украины.

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