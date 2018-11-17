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Словакия – Украина: украинские фанаты ответили полякам, которые назвали Львов "колыбелью польского футбола"

09:33 232 Читати українською
Словакия – Украина: украинские фанаты ответили полякам, которые назвали Львов "колыбелью польского футбола"
Фанаты сборной Украины

На матче против Словакии Украинские фанаты вывесили украинский флаг с надписью Хелм – город когда-то был в составе Галичины, а теперь является территорией Польши.

Болельщики сборной Украины ответили польским фанатам, которые назвали Львов "колыбелью польского футбола" на матче 5 тура Лиги наций против Словакии.

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Фанаты сборной Украины вывесили украинский флаг с надписью польского города Хелм, который основал король Даниил и которое определенное время был столицей Галицко-Волынского княжества.

Это стало ответом для польских фанатов, которые в Гданьске на матче Польша – Чехия вывесили баннер "Львов – колыбель польского футбола".

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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