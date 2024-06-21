Сборная Украины в рамках 2-го тура Евро-2024 сыграет со Словакией. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспильного.

Конопля отметил главную сильную сторону будущего соперника – Румыния втрое проигрывает по этому показателю

Подопечные Сергея Реброва после разгрома от Румынии имеют "минус три" по разнице голов, держась на последней позиции в группе Е. После того матча тренерский штаб сделал четыре замены в составе – Трубин заменил Лунина, Тымчик вышел вместо Конопли, Бражко занял место Степаненко, а Цыганков уступил место Ярмоленко. Виктор тренировался по индивидуальной программе и остался в запасе

Словакия в предыдущем туре победила Бельгию (1:0), поднявшись на вторую строчку.

Стартовые составы

Украина:

Словакия:

Словакия – Украина: анонс матча Евро-2024