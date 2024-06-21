Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровом состоянии команды перед началом матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

– Миколенко и Цыганков здоровы? Они будут играть сегодня?

– К сожалению, Цыганков нет. Миколенко тренировался первый день. Как вы видите, он не в стартовом составе, но я надеюсь, что он готов к игре.

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– Украинские тренеры старой школы любят говорить, что у футболистов должны гореть глаза. Вы увидели, что у ваших игроков горят глаза?

– Вы должны увидеть, я тоже. Это турнир топ-уровня, и если ты не показываешь свой максимум, то не имеешь шансов. Надеюсь сегодня мы увидим, что мы исправили ошибки, которые были в первом матче, – цитирует Реброва Tribuna со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).

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