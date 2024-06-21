Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал список игроков, которые будут доступны на поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

В заявку на поединок против словаков попали все 26 игроков сборной Украины, которые отправились в Германию, сообщает официальный сайт УАФ. Под вопросом было участие Виталия Миколенко, который залечивал травму, и Виктора Цыганкова, который вечером занимался отдельно.

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Голкиперы: Лунин, Трубин, Бущан.

Защитники: Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Тымчик, Сваток, Таловеров, Бондарь, Михайличенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Судаков, Цыганков, Бражко, Шапаренко, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат.

Добавим, что поединок Словакия – Украина состоится уже сегодня, 21 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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