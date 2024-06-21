“Я очень рад за игроков. Не могу сказать, что мы очень плохо сыграли против Румынии. Мы уступили в определенных важных компонентах, но я не могу сказать, что это была другая команда. Сегодня мы показали другой дух и заслужили победу. Мы заработали три очка, теперь надо сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Уверен, сегодня они гордятся футболистами.

Мы проводим игры через три дня, восстановление играет очень важную роль. Сложно изменить какие-то позиции, понять, кто должен попасть в стартовый состав. Но я благодарен всем игрокам, которые вышли на поле сегодня, они заслужили эту победу. Теперь важно восстановиться к следующему матчу.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Николай Шапаренко провел неудачный первый тайм? УЕФА признал его лучшим игроком матча, он забил гол, работал на команду. Да, в первом тайме Шапаренко не забил, но мы тогда больше оборонялись. После перерыва мы сделали выводы, немного изменили модель игры в обороне. Поэтому во втором тайме у нас было гораздо больше моментов.

Михаил Мудрик провел второй поединок подряд, он очень скоростной игрок. Даже в первом матче у него были проблемы в конце. При счете 2:1 нам нужны были свежие футболисты, которые будут обороняться, поэтому я и сделал замену. Я благодарен Михаилу, ведь он отдал все силы на поле.

Во время перерыва я не кричал на футболистов. Конечно, мы допустили определенные ошибки при пропущенном голе. Нам нужно было отреагировать во втором тайме. К сожалению, мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что в этом кроется наш шанс. Я сказал подопечным не волноваться о счете и идти вперед, показывать свой максимум. Я рад, что они это сделали.

Относительно позиции голкипера, то я доволен тем, что у нас хорошая конкуренция. Анатолий Трубин так же заслуживал сыграть с румынами, но я выбрал Андрея Лунина, и я доволен этим выбором, неважно, что случилось. Обычно у команд есть один основной голкипер. Но Трубин заслужил играть сегодня благодаря своему перфомансу в товарищеском матче с Германией. Он показал, что является очень спокойным, выручал нас. Да, Лунин провел прошлую игру, сегодня вышел Трубин, но они оба бьются, тяжело тренируются и заслуживают играть.

Игра Георгия Судакова? Как вы видели, сегодня на поле была самая молодая команда на Евро. Многие футболисты нашей сборной имеют хорошее будущее. Но, конечно, молодые ребята не всегда стабильны, не могут показать топ-уровень в каждом матче. Судаков в обоих поединках дал нам много энергии на поле, он хорошо понимает футбол. Он много работал, помогал команде. Он может закрыть несколько позиций, что очень важно.

Словакия – Украина: болельщики определились со "Львом матча" – УЕФА выбрал другого героя

Этот чемпионат Европы – первый для многих наших игроков. Конечно, есть Андрей Ярмоленко, который проводит уже четвертый турнир. Как я и говорил, у нас очень молодая команда. Они не играли на таком уровне с заполненным стадионом, что тяжело ментально. Мы проиграли прошлый матч, но должны были сконцентрироваться на следующем, показать другой уровень и дух. Не могу сказать, что в игре с Румынией футболисты не понимали, где они и кого представляют. Но это футбол. Поэтому важно, что мы сегодня показали другую игру и заслужили три очка.

Это очень эмоциональная игра. Я зашел в раздевалку, видел, что у ребят нет сил даже праздновать, ведь они отдали все на поле. Сегодня, наверное, немного отпразднуют, но завтра уже надо готовиться к Бельгии.

Относительно тактики, то мы боролись за три очка. К сожалению, сегодня в первом тайме мы не очень хорошо прессинговали. Нашим планом было создавать больше шансов, отправлять больше мячей в штрафную. Мы забили второй гол благодаря пасу вперед. Евро – скоротечный турнир, поэтому надо быстро реагировать. Думаю, мы хорошо отреагировали после первой игры. Мы создавали больше шансов, потому что показали больше желания для их создания. Поэтому не только контроль мяча важен, – не знаю, каким он был сегодня. Футбол – это о счете, о том, сколько шансов ты создаешь", – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

Украина одержала волевую победу над Словакией – ангел-хранитель Яремчук и Шапаренко удержали сборную на Евро-2024