Словакия – Украина: пресс-конференция Реброва – кто виноват в 0:3 от румын, равнодушие к критике и уровень соперника
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поговорил с прессой перед матчем второго тура Евро-2024 против Словакии.
"Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы – это самый высокий уровень. Каждый болельщик имеет свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.
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Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, которые представляют хорошие клубы. Когда я проанализировал их, то увидел, что они очень дисциплинированы. Они в прекрасном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.
Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил, что не слушайте никого, кроме своего тренера – не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, они должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.
Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы, и для них это большая ответственность. Нужно уважать и поддерживать команду. Ошибки будут – этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы вынесли", – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.
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