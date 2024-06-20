"Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы – это самый высокий уровень. Каждый болельщик имеет свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.

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Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, которые представляют хорошие клубы. Когда я проанализировал их, то увидел, что они очень дисциплинированы. Они в прекрасном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил, что не слушайте никого, кроме своего тренера – не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, они должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.

Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы, и для них это большая ответственность. Нужно уважать и поддерживать команду. Ошибки будут – этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы вынесли", – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

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