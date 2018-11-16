Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Павла Гапала

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапала пообщался с журналистами накануне матча Лиги наций против Украины.

"Уже хотелось бы сыграть свой первый матч. Надеюсь, что поединка с Украиной игроки ждут с таким же нетерпением, как и я. Уже знаю, кто будет играть в стартовом составе. Будут определенные сюрпризы, но я их оставлю до завтрашнего дня при себе. Тактика? Она у нас одна – игра на победу.

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Я уже неоднократно отмечал, что мы хотим победы в матче с Украиной. Однако слов мало, нужно переходить к делу. Я верю, что мы можем добиться успеха в этой игре.

Конечно, если возьмем очко, а потом выиграем у Чехии, я буду доволен. Но мы настраиваемся на шесть очков", – цитирует Гапала Команда№1 со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Словакии.

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