"Можно сказать, что я знаю там полкоманды, поскольку играем в одном чемпионате. Милан Шкриньяр играл в Интере много лет. В средней линии собраны исполнители из Серии А. Юрай Куцка много времени провел в Италии, Ондрей Дуда играет за Верону, Станислав Лоботка – за Наполи. Это футболисты высокого уровня, Нельзя им давать время подумать и не давить на них. Они мобильны, это очень классная и сбалансированная команда.

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Мы увидели, как они терпели и боролись за результат в игре с Бельгией. Это будет очень мотивированный соперник, который подойдет к встрече с хорошим настроением. Обе команды будут заряжены на победу. Как я и говорил, нам нужно обратить внимание на эти ключевые эпизоды", – приводит слова Малиновского официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится 21 июня, начало в 16:00. "Сине-желтые" были разбиты в первой игре с Румынией (0:3), а словаки сенсационно одолели Бельгию (1:0).

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