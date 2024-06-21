Сборные Словакии и Украины выбрали, в какой форме сойдутся в поединке 2-го тура группового этапа Евро-2024.

После провального матча против Румынии сборная Украины сменит игровую форму – на матч со Словакией команда Реброва выйдет в желтых цветах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" выйдет в зеленом игровом комплекте. Зато Словакия сыграет в синей форме, а вратарь словаков – в экипировке черного цвета.

Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).

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