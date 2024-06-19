Поединок Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток на Дюссельдорф Арене прозвучит в 16:00. Команде Сергея Реброва обязательно нужно брать очки, иначе выйти из группы будет почти нереально.

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Обслуживать такой важный матч будет один из лучших арбитров АПЛ Майкл Оливер, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери будут Стюарт Берт и Дан Кук. Они уже работали на Евро-2024 в матче Испания – Хорватия.

Следует заметить, что Майкл Оливер не впервые будет судить украинские команды. Он трижды обслуживал еврокубковые матчи Динамо и еще дважды – Шахтера. У наших грандов в этих поединках было по одной победе. На уровне сборных Оливер в далеком 2012 году работал на матче нашей молодежки, который "сине-желтые" выиграли.

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