Словакия – Украина: известна бригада арбитров, которая рассудит матч Лиги наций

Англия — 14:55 52
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Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата Англии
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Месси вышел на второе место по количеству голов в составе одной команды – впереди только легендарный бразилецИспания — 10:45 363
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Гвардиола назвал 5 команд, претендующих на победу в АПЛ, – клуб Моуринью вне спискаАнглия — 09:22 316
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Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке СетьєнИспания — 08:00 405
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Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 претендентов, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатовМир — 12 нояб 1286
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