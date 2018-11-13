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Словакия – Украина: известна бригада арбитров, которая рассудит матч Лиги наций

14:39 53 Читати українською
Словакия – Украина: известна бригада арбитров, которая рассудит матч Лиги наций
Никола Дабанович / Фото УЕФА

УЕФА назначил судейскую бригаду на поединок Словакия – Украина в рамках Лиги наций.

Противостояние Словакии и Украины рассудит черногорская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром назначен Никола Дабанович. Его ассистенты – Милован Джукич и Александар Джиканович. Дополнительными помощниками будут Милован Милачич и Милош Бошкович. Четвертый арбитр – Владан Тодорович.

В этом году Дабанович судил buhe Ворскла – Спортинг (1:2) в группе Лиги Европы.

Напомним, матч Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
дн
:
5
час
:
55
мин
Украина
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