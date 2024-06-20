Матч Словакия – Украина состоится завтра, 21 июня. Стартовый свисток на Меркур Шпиль-Арене прозвучит в 16:00. Это уже второй поединок украинцев в финальной части Евро-2024.

Словакия – Украина: Малиновский оценил следующего соперника на Евро-2024

Где смотреть Словакия – Украина? Игру покажут два вещателя, но для разных аудиторий. Суспільне будет транслировать матч в свободном доступе на своих региональных каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса і т.д. Важно: на ОТТ-платформах Суспільне игру не покажет, согласно условиям договора с правообладателем. Смотреть матч в интернете можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Футбол 24 традиционно опишет все главные события в текстовом онлайне.

К слову, сборная Словакии стала автором первой большой сенсации на Евро-2024, одолев Бельгию со счетом 1:0 в своей первой игре. В то же время Украина потерпела сокрушительное поражение в дебютном матче группы, уступив сборной Румынии 0:3.

Подзабытая звезда ПСЖ, банда ветеранов и последователь Сарри – что собой представляет сборная Словакии?