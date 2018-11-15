Словакия – Украина: Цыганык сделал прогноз на матч Лиги наций

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык считает, что форвард Роман Яремчук забьет дебютный гол в футболке сборной в матче Лиги наций Словакия – Украина.

"Честно говоря, мне трудно что-то сказать об этом матче. Не понимаю, каким будет состав, цели и задачи у сборной Украины. Словакам этот матч тоже очень важный. Объясняю почему. В последнем туре Лиги наций Словакия играет с Чехией – этот поединок будет гораздо важнее для нашего соперника. Словакам нужно переиграть на выезде чехов, чтобы остаться в дивизионе.

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Сомневаюсь, что обе команды выйдут на игру как на последний бой. Считаю, что в этом матче забьет Яремчук. В предстоящем матче будет меньше ответственности, так что Роман сыграет раскованнее, проявит себя и отметится первым голом за сборную. Верю в Яремчука.

Шевченко обещал эксперименты, однако думаю, что нападающий Гента выйдет с первых минут. На острие особо и некому играть. Да, есть Швед и Борячук, однако они другого типа нападающие", – цитирует Цыганыка Bookmaker-ratings.

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