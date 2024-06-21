Словакия – Украина: Бражко откинул мысли о фаворитизме "сине-желтых" – 0:3 от Румынии как болезненное напоминание
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал предстоящий матч против Словакии во 2-м туре группового этапа Евро-2024 после фиаско с Румынией.
"На бумаге мы были сильнее, чем Румыния, но увидели 0:3 на табло. Что будет против Словакии? Я не могу сказать, все увидим на поле. Будет как будет. Думаю, что будет очень интересная игра и битва. Для нас это сейчас самая важная игра.
Словакия – Украина: Ребров определился с заявкой на решающую игру Евро-2024 – известна судьба Миколенко и Цыганкова
Надо ожидать, что это организованная команда, которая знает, что делать на поле. Я видел, как они прессингуют и компактно обороняются. Будет очень сложно. У Словакии хорошие контратаки, команда пытается играть в футбол, а не просто бить мяч", – поделился Бражко в комментарии ВЗбірна.
Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).