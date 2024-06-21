Фанаты сборной Украины назвали лучшего по мотивам поединка со словаками (1:2).

Награду "Лев матча" получил голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, сообщает пресс-служба УАФ.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Вратарь Бенфики неоднократно спасал нашу команду от верного гола и получил от болельщиков 52% голосов. Среди ближайших преследователей Трубина Николай Шапаренко (17%) и Михаил Мудрик (8%).

Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:

6% – Андрей Ярмоленко,

4% – Артем Довбик,

3% – Роман Яремчук, Александр Зинченко и Александр Тымчик,

1% – Николай Матвиенко, Илья Забарный, Георгий Судаков и Владимир Бражко.

Интересно, что официальный сайт УЕФА лучшим назвал Николая Шапаренко, который оформил в матче гол плюс пас.

Напомним, Подопечные Сергея Реброва во втором туре группового этапа Евро-2024 одолели Словакию (2:1) и после двух матчей идут в турнирной таблице группы Е с тремя пунктами третьими.

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