Словакия – Украина: болельщики определились со "Львом матча" – УЕФА выбрал другого героя
Фанаты сборной Украины назвали лучшего по мотивам поединка со словаками (1:2).
Награду "Лев матча" получил голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, сообщает пресс-служба УАФ.
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Вратарь Бенфики неоднократно спасал нашу команду от верного гола и получил от болельщиков 52% голосов. Среди ближайших преследователей Трубина Николай Шапаренко (17%) и Михаил Мудрик (8%).
Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:
6% – Андрей Ярмоленко,
4% – Артем Довбик,
3% – Роман Яремчук, Александр Зинченко и Александр Тымчик,
1% – Николай Матвиенко, Илья Забарный, Георгий Судаков и Владимир Бражко.
Интересно, что официальный сайт УЕФА лучшим назвал Николая Шапаренко, который оформил в матче гол плюс пас.
Напомним, Подопечные Сергея Реброва во втором туре группового этапа Евро-2024 одолели Словакию (2:1) и после двух матчей идут в турнирной таблице группы Е с тремя пунктами третьими.
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