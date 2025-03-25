Сборные Словакии и Украины U-17 сойдутся в заключительном матче отбора к Евро-2025. Прямую трансляцию игры смотрите на "Футбол 24".

Матч между сборными Словакии и Украины U-17 начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет YouTube-канал УАФ.

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Обе команды уже не имеют турнирных перспектив, проиграв две предыдущих встречи Хорватии и Италии. Впрочем, мотивация еще есть – команда, которая займет последнее место в группе, опустится в Лигу B в отборе к Евро-2027, что усложнит квалификацию на турнир.

Добавим, что подопечные Александра Сытника дважды проиграли Хорватии и Италии с одинаковым счетом (1:2) в предыдущих встречах. Сейчас Украина U-17 занимает третье место из-за лучших показателей голов (разница мячей одинаковая).

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