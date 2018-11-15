Словакия – Украина: Алиев прогнозирует поражение подопечных Шевченко

Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев сделал прогноз на матч Лиги наций между сборными Словакии и Украины.

"Игра сборной Украины импонирует. Новый тренер, новая игра. Для "сине-желтых" матч против Словакии уже ничего не значит, ведь команда уже решила свои турнирные задачи.

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Думаю, что Шевченко в этом матче будет экспериментировать. Мы увидим много новых имен в составе национальной команды. Будут играть те игроки, которые не участвовали в прошлых матчах сборной. По моему мнению, обе команды забьют, но Словакия победит в этой встрече", – сказал Алиев для FootballHub.

Напомним, матч Лиги наций Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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