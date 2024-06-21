Словакия – Украина – видео голов
17:17 - Читати українською
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Украина встречается со Словакией. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
Роман Яремчук 80’
80’ Роман Яремчук
Украина пропустила уже на 17-й минуте. После вбрасывания из-за боковой мяч прилетел на ногу Гараслину, тот навесил на дальнюю штангу, где уже караулил Шранц. Форвард пражской Славии головой пробил в газон, от которого мяч влетел в сетку. Ни Зинченко, ни Трубин спасти не смогли.
После перерыва подопечные Реброва сравняли: после длительной атаки мяч прилетел к Зинченко на левый фланг и лидер Арсенала прострелил в штрафную. Шапаренко в касание элегантно переправил сферу в сетку.
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