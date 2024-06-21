Украина пропустила уже на 17-й минуте. После вбрасывания из-за боковой мяч прилетел на ногу Гараслину, тот навесил на дальнюю штангу, где уже караулил Шранц. Форвард пражской Славии головой пробил в газон, от которого мяч влетел в сетку. Ни Зинченко, ни Трубин спасти не смогли.

После перерыва подопечные Реброва сравняли: после длительной атаки мяч прилетел к Зинченко на левый фланг и лидер Арсенала прострелил в штрафную. Шапаренко в касание элегантно переправил сферу в сетку.