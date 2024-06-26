Сборные Словакии и Румынии встречаются в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Словакия – Румыния начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Дойче Банк Парк во Фарнкфурте. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.

Словакия – Румыния: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Этот матч напрямую повлияет на итог группового этапа для сборной Украины. Если команда Сергея Реброва обыграет Бельгию, то выйдет в плей-офф. Любой другой итог заставляет учитывать то, как сыграют Словакия и Румыния.

Словакия – Румыния: стартовые составы команд:

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслин

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – Коман, М. Марин, Р. Марин, Станчу, Хаджи – Дрегуш