Ну что, признавайтесь. Вы также принадлежите к когорте скептиков, которые считают, что сборные Румынии и Словакии распишут взаимовыгодную ничью? Такой договорняк не оставит сборной Украины выбора – придется обыгрывать Бельгию, которая и сама будет крайне мотивированной. Ведь поражение украинцам при ничьей остальных двух команд отправит гранда с позором домой. Мирные итоги в обоих параллельных поединках выбрасывают за борт уже нас. А вполне реальное фиаско от Лукаку и Ко для нас приемлемо лишь при условии победы Румынии и выгодных результатов в группе F. Ох и закрутилась интрига! Особо чувствительным натурам лучше заранее наведаться в аптеку за валидолом.

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Беспокоит, что о стратегическом соглашении двух соседей некоторые не стесняются говорить вслух. Например, бывший хавбек сборной Румынии Дануц Лупу поразил цинизмом: "Мы выйдем из группы, просто сыграем вничью со Словакией. Уже все решено. Было бы обидно, если бы мы оба не вышли из группы. Зачем рисковать? Было бы очень неприятно! На этом уровне игроки очень хорошо ладят друг с другом. Зачем сталкиваться?"

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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: нічия Словаччини та Румунії (коефіцієнт 1,96). На перемогу Словаччини – 3,29. Тріумф Румунії – 4,24. Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Прецеденты такие уже случались. Скажем, на Евро-2004 соседи Дания и Швеция скандально слили Скуадру Адзурру. И словаки перед сегодняшним поединком ведут себя довольно осторожненько. Наставник Франческо Кальцона ограничился сухим резюме: "Мы заслужили выход в 1/8". А об их потенциальной победе в третьем туре (при нашем поражении) даже не хочется думать – сбросят нас на четвертую строчку и ариведерчи.

Поэтому кроме веры в команду Реброва, должны молиться за румын. Эта команда импонирует своей агрессией и бешеным драйвом – даже несмотря на неудачу с Бельгией. Глаза горят, как говорится. Вторая победа в истории Евро им зашла – хотят продолжения банкета. Защитник Андрей Бурке уверяет: "Мы выложимся на полную, потому что наши болельщики ждут этого". Много красивых пассажей наговорил и создатель этой команды Эдвард Йорданеску. Теперь нужно подкрепить слова делом. Хотя, как мы видим, потенциал их оппонентов букмекеры оценивают выше.

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Так или иначе, игра румын понравилась больше. Словаки выглядят какими-то вялыми, медленными, осторожными – и сборная Украины здесь, как лакмус для обоих коллективов. Что и неудивительно – средний возраст команды Кальцони составляет почти 30 лет. Это существенно сказывается.

Имеет Румыния преимущество и по личным встречам. Она пять раз праздновала победу над Словакией и лишь дважды уступила. Правда, еще четыре раза был заключен мир. Надеемся, сегодня, выйдя на газон Дойче Банк Парка во Франкфурте, земляки Луческу проявят максимальную бескомпромиссность себе и нам на пользу.

Ориентировочные составы на матч Словакия – Румыния

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслин

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – Ман, М. Марин, Р. Марин, Станчу, Хаджи – Дрегуш

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