Словацкий защитник Шатка не смог прибыть в лагерь сборной перед игрой с Украиной – на него напали и сломали челюсть

Словацкий защитник Любомир Шатка, который является одноклубником Станислава Биленького и Максима Третьякова, не скоро вернется на футбольное поле.

На 22-летнего защитника сборной Словакии и Дунайской Стреды Любомира Шатку совершили нападение, сообщает официальный сайт клуба.

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Футболист сыграл полный матч чемпионата против Нитры и отправился в лагерь сборной в Братиславу.

В столице Словакии на футболиста совершили нападение. Злоумышленники выбили ему несколько зубов и сломали челюсть. Предварительное обследование сотрясения мозга не выявило.

Отметим, что Шатка является одноклубником украинских исполнителей Станислава Биленького и Максима Третьякова.

Словакия будет принимать Украина в рамках 5 тура Лиги наций 16 ноября.