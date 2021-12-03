Почти каждый розыгрыш Лиги чемпионов дарит сюрпризы и неожиданности. Сезон 1997/1998 можно считать словацким прорывом благодаря выходу первого представителя небольшой страны в групповой этап турнира! Вспоминаем особую историю словацкого Кошице.

В 1997-м клуб, базирующийся в одноименном городке недалеко от границы с Украиной, впервые завоевал титул чемпиона Словакии. Кошице в драматическом стиле в последнем туре только на один пункт опередил Спартак из Трнавы и получил право сыграть в квалификационном этапе Лиги чемпионов. Кошице прервал мини-гегемонию Слована, выигравшего предыдущие три из трех независимых словацких чемпионатов.

Кошице было творением известного тренера Яна Козака (бронзового призера Евро-1980 в составе Чехословакии). В 1995-м он возглавил Кошице и это был только второй тренерский опыт для Козака. Будущий тренер словацкой национальной команды (вы же помните противостояние сборной Украины со Словакией под руководством Козака?) создал коллектив, почти полностью состоявший из местных футболистов.

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Исключение составляли венгр Ондраш Телек (участник исторического для сборной Украины премьерного матча в Ужгороде-1992) и украинец Руслан Любарский. Уроженец Винницкой области переехал в Словакию в 20-летнем возрасте и связал свою жизнь (не только футбольную) с соседней страной. В Словакии он выиграл все возможные трофеи, а в 2004-м на некоторое время вернулся в чемпионат Украины, где выступал за запорожский Металлург.

Руслан Любарский / фото из открытых источников

В Первом квалификационном раунде "тигры" встретились с исландским Акранесом и довольно легко одолели соперника: 3:0 дома и 1:0 на выезде. Несмотря на это, когда на следующем этапе словаки встретились со Спартаком, москвичи расценивали соперника как сладкую булочку и уже видели себя в групповом этапе. Вместо этого российские болельщики получили команду-мем и фантомные боли при упоминании Кошице даже спустя десятилетие.

В первом поединке Кошице удалось шокировать гостей уже на 15-й минуте, когда отличился самый лучший бомбардир команды Йозеф Кожлей. Вскоре Спартак исправил положение, однако еще до перерыва Иван Козак с пенальти снова вывел словаков вперед. Наш Любарский голов не забивал, однако заработал решающий пенальти и в общем провел прекрасный поединок, который подытожил российский обозреватель: "А призрак Руслана Любарского будет стоять перед глазами московской защиты как минимум до ответного матча".

Игра в Москве подарила хозяевам 90 минут надежды, а затем превратилась в огромное отчаяние – 0:0 и сенсационный вылет. Не могла поверить в происходящее и пресса.

Титулка российской газеты

Времени на празднование у словаков не было. Уже через несколько недель Кошице стартовал на групповом этапе. Жребий подготовил новичку адскую группу с Манчестер Юнайтед, Ювентусом и Фейенордом.

Стартовый тур подарил праздник всей Словакии – в гости приехал МЮ сэра Алекса Фергюсона. Можно не сомневаться, что итоговые 0:3 не особо огорчили словацкую торсиду. Сам факт приезда Шмейхеля, Кина, Скоулза, Бекхэма и Коула воспринимался по-особому. В первом круге словаки еще дважды уступили и голов не забивали: 0:2 с Фейенордом и 0:1 с Ювентусом.

Свои первые голы Кошице забил в четвертом туре. После часа игры "тигры" горели в Турине 0:3, однако оперативно вернулись в игру. На 66-й минуте исторический гол забил украинец Любарский, а затем второй раз команду Марчело Липпи огорчил Душан Тотт. В итоге Ювентусу удалось устоять, однако такой результат с будущим финалистом ЛЧ для дебютанта турнира можно назвать вполне приличным.

Матч на "Олд Траффорд" в 5-м туре подарил подопечным Яна Козака аналогичный результат, что и в первом поединке – 0:3. Но через несколько дней произошло событие, которое омрачило все победы и неудачи. 2 декабря полузащитник Милан Чвирк и нападающий Альберт Руснак (играл против МЮ несколькими днями раньше) попали в ужасное ДТП, унесшее жизни 21-летнего Чвирка. Руснак, находившийся за рулем и не справившийся с управлением авто из-за сложных погодных условий, к счастью, остался жив, однако из-за переломов обеих ног завершил карьеру (дело отца продолжил его сын Альберт Руснак-младший, также игравший против сборной Украины).

Кошице в историческом сезоне / фото Кошице

Спустя неделю после трагедии Кошице провел заключительный матч группового этапа, в котором минимально уступил Фейенорду 0:1. Единственный гол на 81-й минуте записал в актив Джованни ван Бронкхорст.

Через полгода Кошице оформил второе подряд чемпионство, снова опередив Спартак из Трнавы (на этот раз на два очка) и сыграл в еврокубках. Очередной поход оказался менее удачным. На стадии Второго квалификационного раунда словаки вылетели от Брондбю (1:0 и 0:2). И хотя с тех пор они никогда не пробивались на групповую стадию, где установили абсолютный антирекорд (6 поражений в 6 матчах), еврокубковый путь Кошице в 1997-м заслуживает самых громких эпитетов.