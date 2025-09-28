"Первый тайм был разочарованием, как и конец игры. Это заслуга Кристал Пэлас, ведь с тех пор как я возглавил Ливерпуль, мы выиграли у них лишь однажды.

Ливерпуль официально определил судьбу 17-летней сенсации – он принес одну из самых тяжелых побед сезона

Кристал Пэлас заслуживал того, чтобы забить 2 или даже 3 гола в первом тайме. Нам повезло, что Алиссон Беккер спас команду. Я думаю, что второй тайм был намного лучше с нашей стороны. Мы создали моменты, что не так много команд делают на этом стадионе. Нам понадобилось много времени, чтобы забить гол. А когда мы это сделали, у нас было мало времени, чтобы забить второй раз.

У нас в составе было слишком много атакующих игроков в компенсированное время. Мы можем винить только себя в том, что защищались так плохо. В моменте со вторым пропущенным один из наших футболистов решил ждать контратаку, что не дало никакого смысла. Время вышло, поэтому речь шла только о защите. Из-за этого они забили победный гол, а мы проиграли игру. Если какая-то команда сегодня заслуживала победы, то это был именно Кристал Пэлас", – цитирует Арне Слота пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, что благодаря победе над Ливерпулем (2:1) Кристал Пэлас остался единственной командой в АПЛ, которая до сих пор не проигрывала в сезоне 2025/26 (3 победы и 3 ничьи).

Кристал Пэлас снова одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Манчестер Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону