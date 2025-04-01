"К сожалению, его ситуация такова, что Трент Александер-Арнольд травмирован, иначе люди, вероятно, говорили бы о нем. Но Трент травмирован, и для него это означает, что он полностью сосредоточен на своем выздоровлении. Для нас это означает, что мы стараемся помочь ему вернуться как можно скорее.

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Что касается остальных, конечно, в течение восьми месяцев все шло то вверх, то вниз, возможно, со всевозможными разговорами об отходах Александер-Арнольда, ван Дейка или Салаха. Но никогда не были сосредоточены на этих слухах, мы всегда были сосредоточены на том, что должны сделать.

Для Вирджила и Мо это попытка выиграть мерсисайдское дерби, а для Трента важно убедиться, что он сможет прийти в форму как можно быстрее", – цитирует Слота BBC.

Напомним, что Ливерпуль сыграет с Эвертоном в среду, 2 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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