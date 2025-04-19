В интервью Джейми Каррагеру для Sky Sports наставник "красных" рассказал о переговорах с английским правым защитником.

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"Есть ли какой-то прогресс по соглашению с Трентом? Я всегда говорю – вы знаете мой ответ. Я привык говорить только тогда, когда о новом контракте объявляют официально, а не о переговорах. Сейчас могу сказать лишь, что Трент, вероятно, вернется после травмы в заявку Ливерпуля в следующем матче, ведь уже тренируется с командой. А по контракту – все зависит от решения Трента", – заявил нидерландский специалист.

Напомним, что контракт Александер-Арнольда с Ливерпулем заканчивается летом 2025 года. В отличие от Салаха и ван Дейка, Трент все еще не договорился о продлении соглашения с мерсисайдцами, поэтому мадридский Реал активно работает над подписанием англичанина на правах свободного агента.

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