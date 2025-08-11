"Мы контролировали игру до того момента, когда они сделали счет 2:2. У нас потом еще был один большой шанс от Салаха, но мы могли упустить даже ничью в конце. После того как счет стал 2:2, нам, возможно, повезло, что мы дошли до серии пенальти.

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 в серии пенальти) – видео фиаско Слота в матче за Суперкубок Англии

Мы заменили четырех основных игроков в прошлом сезоне. Иногда нужно время, чтобы адаптироваться и в атаке, и в защите. Сейчас нам нужно немного скорректировать оборону, потому что мы не допускаем много моментов, но пропускаем голы.

Голы Экитике и Фримпонга? Всегда приятно забивать сразу, когда ты начинаешь карьеру в новом клубе, но было бы еще приятнее выиграть этот футбольный матч. Я считаю, что победа – это важнее, чем забитые голы", – цитирует Арне Слота пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, что уже 15 августа в игре против Борнмута в АПЛ Ливерпуль может реабилитироваться за поражение в Суперкубке Англии.

