"Когда мы играли с ними в прошлом сезоне, у них был очень неплохой отрезок. Сейчас они сделали несколько хороших приобретений. Один из них – Джек Грилиш, арендованный футболист, который ранее стоил 100 миллионов фунтов. Он прекрасно играет.

Я хочу подчеркнуть: я оценил, как они приехали на Энфилд, когда погиб Диогу Жота. Они выразили уважение, и это было очень приятно видеть. Соперничество между нами остается, но есть и взаимное уважение между командами. Каждый матч на Энфилде особенный, но дерби – это что-то еще более особенное", – цитирует Слота BBC.

Напомним, матч 5-го тура АПЛ Ливерпуль – Эвертон состоится уже завтра, 20 сентября, начало в 14:30. Диогу Жота же был нападающим Ливерпуля, однако 3 июля этого года португалец погиб в автокатастрофе.

