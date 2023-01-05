"Перессу было тяжело, потому что в Карпатах тогда был непростой президент – Петр Дыминский. Лукас мне говорил, что раньше не встречал таких сложных людей. Дыминский хотел, чтобы Лукас подписал с Карпатами новый контракт, но не мог его никак уговорить. Потом ему перестали платить зарплату.

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Не хочешь подписывать контракт – получай минималку. В Карпатах было такое, что некоторым игрокам могли вообще не платить. Дыминский всегда оставлял за собой лазейку, чтобы можно было влиять на футболистов.

Лукас для Дыминского был коммерческим проектом, он хотел его продать. Когда против Лукаса жестко играли на тренировках, то Дыминский нас предупреждал: "Если вы его сломаете на тренировке и он не сможет играть, то заплатите мне 2 миллиона долларов". Это также вносило дисбаланс в коллектив.

Бывало такое, что Лукас всем видом показывал, что не хочет играть, боролся со своим характером. Ребята не хотели, чтобы он выходил на матч, но тренеру приходилось его ставить. Знаю точно, что он должен играть все матчи, потому что Диминский хотел его продать. Но все равно, Лукас – хороший парень, веселый, после футбола с ним можно было поговорить. Думаю, он очень сильно скучал по Испании", – сказал Кополовец в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Лукас Перес был на контракте в Карпатах с 2011 по 2014 годы (с арендами в Динамо и ПАОК). Во львовскую команду он пришел свободным агентом и был продан грекам за 800 тысяч евро.

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