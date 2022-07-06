"Слишком много ошибок": звезды Манчестер Юнайтед разочаровали Тен Хага выполнением тренировочного упражнения - видео
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг учит команду играть в свой футбол.
Нидерландец готовится к первому сезону во главе манкунианцев. Тен Хаг не планирует подстраиваться, а стремится приучить команду к своим требованиям – быстрому комбинационному футболу.
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Даже лучшие игроки Манчестер Юнайтед не способны сразу справиться с требованиями нового тренера. Во время одного из тренировочных упражнений наставнику постоянно приходилось напоминать своим подопечным, что нужно действовать быстрее, играть в одно касание и какую ногу использовать.
Наконец, Тен Хагу пришлось резюмировать, что футболисты не справились. "Слишком много ошибок", – сказал нидерландец.
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Вот как это упражнение выполняли футболисты Аякса, где раньше работал специалист.