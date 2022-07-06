Нидерландец готовится к первому сезону во главе манкунианцев. Тен Хаг не планирует подстраиваться, а стремится приучить команду к своим требованиям – быстрому комбинационному футболу.

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Даже лучшие игроки Манчестер Юнайтед не способны сразу справиться с требованиями нового тренера. Во время одного из тренировочных упражнений наставнику постоянно приходилось напоминать своим подопечным, что нужно действовать быстрее, играть в одно касание и какую ногу использовать.

Наконец, Тен Хагу пришлось резюмировать, что футболисты не справились. "Слишком много ошибок", – сказал нидерландец.

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Erik ten Hag in training: "Making too many mistakes.."



Notice how he's been taking them on one-touch, quick-passing football?



Reminds me when he said "good is not good enough. The intention is to play fantastic football and win".pic.twitter.com/yFNrueetrE — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 5, 2022

Вот как это упражнение выполняли футболисты Аякса, где раньше работал специалист.