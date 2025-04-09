"У меня нет слов, со мной такого никогда раньше не случалось! Это четвертьфинал, и мы знаем, как много значил этот вечер. Это действительно исторический момент. Я так счастлив.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

Оба удара были действительно хороши. Честно говоря, я не привык ко всем этим похвалам и СМИ, и просто к тому, как люди говорят, насколько хороши были штрафные! Я видел их несколько раз, но думаю, что буду пересматривать их. Это невероятный момент, я не могу в это поверить.

Как только я забил первый штрафной и он зашел в ворота, я подумал: "Это мой первый штрафной!" А потом у меня появилась уверенность перед вторым. Я просто подумал: "Почему бы и нет? Что мне терять?" Я собирался перебросить мяч через стенку и подумал: "У меня есть сторона вратаря, и это хорошо". Я много тренировался. Так что, да, два гола забили, и это просто волшебные моменты. Они останутся со мной навсегда.

Умение забивать со штрафного всегда было у меня, но я слишком много раз попадал в стенку, или мяч летел выше.

Это, вероятно, один из лучших моментов в моей карьере с точки зрения забитых голов. Победа на следующей неделе, вероятно, превзойдет это, поскольку мы создадим что-то ценное для клуба", – цитирует Райса официальный сайт Арсенала.

Напомним, что Деклан Райс оформил дубль в матче с Реалом, забив два мяча прямым ударом со штрафного. Полузащитник стал первым игроком, который забил два гола со штрафных в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных