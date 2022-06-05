Настоящие болельщики сборной Украины делят с командой моменты радости и скорби.

После поражения от Уэльса подопечные Петракова подошли к гостевой трибуне, где их ждали сотни поклонников.

Уэльс – Украина – 1:0 – видео автогола Ярмоленко, который стоил путевки на ЧМ-2022

Роман Яремчук не смог сдержать горьких слез, но громко хлопал вместе с партнерами. Позади 10 матчей отбора, перенос через войну и тяжесть поражения на финише. Впереди – новые турниры, победы и единство несокрушимого украинского народа.

Уже 8 июня нашим ребятам понадобится новая порция поддержки в стартовом матче Лиги наций против Ирландии.

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 – автогол Ярмоленко и провальный арбитраж Лаоса принесли Уэльсу минимальную победу