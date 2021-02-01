"Виктор вчера выступил, попрощался с командой. Мы с ним отдельно обнялись и пожелали удачи. Будем за ним следить, а он, надеюсь, за Шахтером.

Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с Аталантой

Слез не было, но чувство двоякое. Печально, что Витя уходит из команды. Ни один человек в команде не может сказать о нем плохого слова. Это хороший парень, профессионал. С другой стороны, мы рады за него – это топ-чемпионат. Желаем ему только удачи. На прощание сказал ему: "Покажи им", – поделился Кривцов в комментарии Футбол News.

Отметим, что по информации итальянских СМИ, донецкий клуб за досрочное расторжение контракта с Коваленко получит от "Богини" компенсацию в сумме 700 тысячи евро. Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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