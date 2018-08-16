Слепой мальчик попросил разрешения прикоснуться к лицу Крооса: трогательное видео

Игроки Реала Тони Кроос и Серхио Рамос в преддверии матча за Суперкубок Европы против Атлетико встретились с детьми с нарушением зрения.

В церемонии открытия матча за Суперкубок УЕФА в Таллинне приняли участие дети с нарушением зрения. Детский хор организации Tallinna Heleni Kool исполнил песню перед началом поединка.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Накануне встречи капитан Реала Серхио Рамос и его одноклубник Тони Кроос встретились с этими детьми. Один из участников мероприятия, мальчик Арон, пообщался с полузащитником сборной Германии.

В ходе разговора мальчик попросил разрешения прикоснуться к лицу Крооса, чтобы визуализировать его. Изучив черты лица хавбека Реала, Арон сказал: "Ты выглядишь счастливым". "Да, я счастлив, ведь я с тобой", – сказал Кроос.

Напомним, что Реал вчера не сумел одержать Суперкубок УЕФА, уступив Атлетико.