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Слепой мальчик попросил разрешения прикоснуться к лицу Крооса: трогательное видео

16:10 128 Читати українською
Слепой мальчик попросил разрешения прикоснуться к лицу Крооса: трогательное видео
Тони Кроос и Арон / фото: Твиттер

Игроки Реала Тони Кроос и Серхио Рамос в преддверии матча за Суперкубок Европы против Атлетико встретились с детьми с нарушением зрения.

В церемонии открытия матча за Суперкубок УЕФА в Таллинне приняли участие дети с нарушением зрения. Детский хор организации Tallinna Heleni Kool исполнил песню перед началом поединка.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Накануне встречи капитан Реала Серхио Рамос и его одноклубник Тони Кроос встретились с этими детьми. Один из участников мероприятия, мальчик Арон, пообщался с полузащитником сборной Германии.

В ходе разговора мальчик попросил разрешения прикоснуться к лицу Крооса, чтобы визуализировать его. Изучив черты лица хавбека Реала, Арон сказал: "Ты выглядишь счастливым". "Да, я счастлив, ведь я с тобой", – сказал Кроос.

Напомним, что Реал вчера не сумел одержать Суперкубок УЕФА, уступив Атлетико.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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