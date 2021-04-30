"После финала с Ливерпулем я три следующих месяца просыпался по ночам с криком. Иногда все еще думаю об этом.

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Многие из одноклубников никогда больше не хотели просматривать эту игру, а я знаю ее наизусть. Тогда Ливерпуль имел один шанс из ста, и он не сдался. Ему надо отдать должное", – цитирует Шевченко Football Italia.

Напомним, в финале ЛЧ 2004/05 Милан до перерыва выигрывал со счетом 3:0, а затем Ливерпуль оформил камбэк, выиграв в серии послематчевых пенальти. Андрей Шевченко был одним из тех, кто в составе итальянцев не реализовал пенальти.

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