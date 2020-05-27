"Следите за своей командой": Кополовец жестко ответил на критику Стороженко

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец не стерпел обвинения со стороны председателя наблюдательного совета Металлист 1925 Сергея Стороженко.

"Я хотел бы отреагировать на слова руководителя Металлист 1925 Сергея Стороженко, который заявил, что мы не сдавали тесты.

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Хотелось бы получить от него публичные извинения, потому что Минай после того, как на коронавирус заболел игрок нашей команды, прошел тестирование и потратил на эту процедуру около 100 тысяч гривен. Когда публичные лица делают такие заявления, как Стороженко, хочется им посоветовать: следите за своей командой. Мы маленький клуб и ни с кем не хотим ссориться", – заявил Копловиц в комментарии Footboom.

Напомним, Минай с 37 очками занимает третье место Первой лиги, которое гарантирует повышение в классе. Металлист 1925 имеет на два пункта меньше – седьмая строчка.

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