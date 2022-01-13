Камерун уверенно разобрался с Эфиопией в матче 2-го тура КАН. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Команды обменялись голами в первые 8 минут. Хотесса с близкого расстояния пробил мимо Онана, однако за камерунцев быстро ответил Токо-Экамби.

Экс-легионер Карпат ассистом помог Камеруну разгромить Эфиопию – безумные 8 минут старта и дубль топ-бомбардира КАН

После перерыва хозяева не оставили шансов Эфиопии. Лучший бомбардир КАН Абубакар отличился дублем, а Токо-Экамби оформил свой второй гол. Форварду Лиона ассистировал Мартин Онгла, в свое время засветившийся во львовских Карпатах.