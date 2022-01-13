След УПЛ в видеообзоре матча Камерун – Эфиопия – 4:1
22:43 - Читати українською
Камерун уверенно разобрался с Эфиопией в матче 2-го тура КАН. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Команды обменялись голами в первые 8 минут. Хотесса с близкого расстояния пробил мимо Онана, однако за камерунцев быстро ответил Токо-Экамби.
Экс-легионер Карпат ассистом помог Камеруну разгромить Эфиопию – безумные 8 минут старта и дубль топ-бомбардира КАН
После перерыва хозяева не оставили шансов Эфиопии. Лучший бомбардир КАН Абубакар отличился дублем, а Токо-Экамби оформил свой второй гол. Форварду Лиона ассистировал Мартин Онгла, в свое время засветившийся во львовских Карпатах.
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