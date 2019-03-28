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Славутич-Арену отдали под залог для строительства терминала в аэропорту Запорожья

11:13 11 Читати українською
Славутич-Арену отдали под залог для строительства терминала в аэропорту Запорожья
Славутич-Арена / akzent.zp

Главная арена Запорожья находится в залоге Укргазбанка.

На сессии городского совета Запорожья было принято решение отдать стадион Славутич-Арена под кредит на строительство нового терминала в международном аэропорту Запорожья, сообщает inform.zp.

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Депутаты Запорожского горсовета приняли такое решение не с первого раза, так как идею встретили неоднозначно, как общественностью, так и частью депутатского корпуса.

Теперь стадион будет использоваться в качестве залога Укргазбанком, который перечислит на строительство терминала в 5 млн долларов.

Напомним, на стадионе Славутич-Арена свои матчи в УПЛ проводит Заря, а также запорожский Металлург во Второй лиге.

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Славутич-Арена
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