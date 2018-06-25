Славов перейдет в Аален

Украинский нападающий Мирослав Славов станет игроком немецкого Аалена.

Мирослав Славов, который этим летом покинул Хемницер, продолжит карьеру в Аалене, сообщает FootBoom.

Контракт будет рассчитан на 1 сезон – до 30 июня 2019 года.

Украинский нападающий Славов, выступающий в Германии, желает в будущем играть за Динамо

В сезоне 2017/2018 Славов забил 12 голов. Ранее выступал за Бордо, Анжи, Металлург Донецк, Ферст, Кремсер, Берлинер и Хемницер.