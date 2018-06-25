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Славов перейдет в Аален

24 июня 18:00 57 Читати українською
Славов перейдет в Аален
Мирослав Славов (слева) / соцсети

Украинский нападающий Мирослав Славов станет игроком немецкого Аалена.

Мирослав Славов, который этим летом покинул Хемницер, продолжит карьеру в Аалене, сообщает FootBoom.

Контракт будет рассчитан на 1 сезон – до 30 июня 2019 года.

Украинский нападающий Славов, выступающий в Германии, желает в будущем играть за Динамо

В сезоне 2017/2018 Славов забил 12 голов. Ранее выступал за Бордо, Анжи, Металлург Донецк, Ферст, Кремсер, Берлинер и Хемницер.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Аален Аален Мирослав Славов Мирослав Славов Германия
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