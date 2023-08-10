"Каждую игру мы являемся соперниками на поле. Мы боремся до последней минуты. Но вне этого мы – люди, которые хотят жить в свободном мире без страха за своих близких.

Славия – СК Днепр-1: анонс матча квалификации Лиги Европы

Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы за это боремся. С самого начала, и мы будем продолжать это делать", – говорится в Instagram Славии.

К слову, поединок Славия – СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 10 августа, начало в 20:00.

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