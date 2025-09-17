Славия не побеждала в Лиге чемпионов целых 18 лет – последний раз это случилось в матче со Стяуа (2:1), которая с тех пор успела поиграть в низших дивизионах, прежде чем возродиться. Чехи видели в Буде-Глимте "съедобного" соперника – однако случилось не так, как думалось.

Славия оформила себе преимущество в два гола благодаря широкой игре на флангах – оба мяча были забиты после передач чуть ли не от боковой линии. В первом тайме Юссуфа Мбоджи замкнул передачу Провода на дальней штанге ногой, а во втором тайме сенегалец сделал это головой. Вот и вся разница.

Однако Буде-Глимт проснулся после перерыва. На 54-й минуте Каспер Хёг не смог переиграть вратаря Славии Станека с пенальти. А вот Даниэль Басси забил свой гол не слишком поздно – он со второго добивания отправил мяч в ворота. С первым его ударом справился не вратарь, а защитник.

Сравняли счет гости в быстрой атаке, уже вторым темпом. Фет, вышедший на замену, приложился к мячу из-за пределов штрафной – и попал точно под перекладину. Славии придется еще подождать, чтобы организовать победу в ЛЧ.

