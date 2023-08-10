Славия в рамках 3-го квалифай-раунда Лиги Европы принимает СК Днепр-1. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА между Славией и СК Днепр-1 пройдет в Праге на стадионе "Фортуна Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна на телеканале УНИАН, ютуб-канале FootballHub и в этой новости.

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Александр Пихаленок пропустил вчерашнюю тренировку из-за температуры и не попал в основу. В запасе остался и новичок Богдан Леднев – зато в старте дебютирует Александр Филиппов. Экс-нападающий Десны, Сент-Трюйдена и Риги призван заменить Артема Довбика на острие атаки.

Стартовые составы

Славия Прага:

СК Днепр-1:

Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

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