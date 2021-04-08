Славия в 2018-м вылетела от киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов, чтобы стать одним из самых прочных коллективов в Европе. Дважды за последние три года пражане доходили до четвертьфиналов ЛЕ – в нынешнем сезоне они выжили в группе с Байером и Ниццей, а в плей-офф команда прошла Лестер и Рейнджерс. Опыт матчей против британцев оказался очень кстати, ведь в нынешнем четвертьфинале чехам выпал Арсенал. Первый поединок должны были провести на выезде – и в нём по различным причинам (даже из-за расизма) не могли выйти сразу четыре основных центрбека. Украинец Качараба не сыграл из-за отсутствия в заявке.

Арсенал – Славия: чехи отказались встать на колено для поддержки движения BLM

"Канониры" по умолчанию считаются одними из фаворитов турнира. Подопечные Микеля Артеты после провала чемпионата должны брать Лигу Европы, чтобы выйти в Лигу чемпионов – именно поэтому испанский специалист выставил настолько сильный состав, насколько это было возможно. Не хватало только Обамеянга, которого придержали в запасе, и травмированных Эдегора, Луиса и Тирни.

В первой половине первого тайма команды провели два интересных момента. Оба принадлежали футболистам Славии: перед стартовым свистком они отказались поддержать акцию BLM, не упав на колено, а на 14-й минуте Провод пробил с отскока метров с 22-х – над перекладиной! Кроме того, можно вспомнить дальний удар Дорли, которому не повезло попасть в руку собственного же партнёра.

Арсенал, в свою очередь, пытался вскрыть оборону через передачи центрбеков за спину или на фланги. Чеще всего такие пасы принял Сака, который легко убегал от защитников по правому краю, исполняя кросс по кроссом. Чехи уверенно отбивались.

Несмотря на визуальную невыразительность футбола, "канониры" постепенно довели матч до стадии доминирования. Во второй половине тайма пошли и моменты – так, на 28-й минуте Ляказетт пробил с правого угла штрафной (над перекладиной), а на 29-й Сака получил передачу на ход по правому флангу, вырвавшись один на один с голкипером. Букайо крутил в дальний, но не попал по воротам. Олаинка на 36-й огрызнулся ударом с дистанции в руки Лено.

Лучшую возможность открыть счёт Арсенал упустил на 39-й минуте, когда Сака заработал стандарт в метрах 20-ти от ворот Славии. Ляказетт пробил в стенку, но "канониры" подхватили отскок. Сначала хозяева провели опасный кросс с правого фланга, а затем последовала подача с левого – Холдинг замкнул её ударом головой под перекладину. Коларж спас Славию! В итоге, на перерыв команды отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма Арсенал мог выйти вперед. Сака снова заработал штрафной, а Виллиан прямым ударом с него попал в ближнюю штангу! Казалось, что гостей сейчас прижмут, как следует, но ничего подобного не произошло. Чехи в последующие 20 минут смело контратаковали, организовав свой момент на 58-й минуте – это Боржил поддержал контратаку, пробив с левого угла штрафной. Несмотря на рикошет, Лено спас "канониров".

Лондонцы после удара Виллиана вообще ничего не создали, однако пражане сами решили помочь Арсеналу. Так, на 62-й минуте Ляказетт обокрал Дорли в центре поля и вырвался один на один с голкипером – нападающий закрутил мяч в дальнюю девятку, но попал в перекладину! Еще через две минуты Александр мог замкнуть классный прострел Сака, но вместо выстрела в ближний угол форвард запустил мяч в небо. По традиции, после серии опасных моментов "канониры" успокоились, бесцельно катая мяч и время от времени подвергаясь контрвыпадам Славии.

Встревоженный Микель Артета на 73-й минуте выпустил Мартинелли, а уже на 77-й на поле вышли Обамеянг, Пепе и Эль-Нени. Баланс игры изменился: уже на 75-й Парти метров с 24-х закрутил мяч в сантиметрах от правой штанги, а на 78-й Обамеянг пробил мимо левой из угла вратарской.

На 82-й отличиться мог Мартинелли, который выскочил на линию штрафной и выстрелил под перекладину – Коларж спас Славию! Впрочем, и пражане имели возможность открыть счёт в результате отскока и удара Шевчика с левого фланга штрафной. Мяч прошел в притирку с каркасом!

В эндшпиле встречи стало очевидно, что Арсенал начинает разрывать чехов. Индржих Трипишовски срочно выпустил на поле Масопуста и Траоре в надежде выровнять игру, однако уже на 86-й минуте оборону чехов прорвали. Обамеянг отдал передачу на ход Пепе, а тот, убежав от защитника на правый край штрафной, покатил мяч в левый угол – 1:0!

Славия ни сдалась. Организовав настоящий навал, чехи едва не забили 90+3-й в результате мощного выстрела Провода в ближний угол. Лено с огромным трудом перевёл мяч в каркас, однако уже через минуту ему пришлось вынимать мяч из сетки – чехи провели угловой, после подачи с которого пошла скидка на дальнюю штангу. Голеш замкнул её ударом головой с нескольких метров. 1:1!

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ответный матч проведут в Праге через неделю.

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