Виктория Пльзень разбила пражскую Славию в 9-м туре чемпионата Чехии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Чехии, 9 тур

Виктория Пльзень – Славия Прага – 3:0

Голиы: Хоры, 3 (пен), Москера, 21, Калвах, 73

Удаление: Сантуш, 2 (Славия)

Обе команды на момент начала поединка имели по 19 очков, но Виктория сыграла на матч меньше. Действующий чемпион получил серьезную фору уже в дебюте – Эдуардо Сантуш сбил соперника и получил красную за фол последней надежды. Хоры реализовал пенальти.

"Для нас это неожиданность": в сборной Украины прокомментировали выход "травмированного" Соболя за Брюгге

В середине первого тайма Москера удвоил преимущество Виктории, завершив розыгрыш углового. Точку в матче поставил Калвах. 3:0 – Славия в меньшинстве проиграла главному конкуренту и отпустила действующего чемпиона на 3 очка.

Весь матч в составе пражской команды отыграл Тарас Качараба, который в понедельник присоединится к сборной Украины в Глазго.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку