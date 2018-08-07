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Славия – Динамо: в Праге киевлян поддержат 1095 болельщиков

18:35 43 Читати українською
Славия – Динамо: в Праге киевлян поддержат 1095 болельщиков
Тренировка Динамо / фото: твиттер ФК Динамо

Киевское Динамо не останется без поддержки в сегодняшнем матче против Славии.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со Славией в Праге Динамо поддержат 1095 фанатов, сообщает Динамомания.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Квота киевского клуба выкуплена на 100%, поэтому не все желающие смогут попасть на трибуны. Отметим, что стадион чешской команды Эден Арена вмещает 21 000 зрителей.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
19
мин
Динамо Киев
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Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты
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