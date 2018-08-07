Славия – Динамо: в Праге киевлян поддержат 1095 болельщиков

Киевское Динамо не останется без поддержки в сегодняшнем матче против Славии.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со Славией в Праге Динамо поддержат 1095 фанатов, сообщает Динамомания.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Квота киевского клуба выкуплена на 100%, поэтому не все желающие смогут попасть на трибуны. Отметим, что стадион чешской команды Эден Арена вмещает 21 000 зрителей.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.