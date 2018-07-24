Славия – Динамо: стало известно время начала матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19

УЕФА утвердил дату и время начала поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19 Славия – Динамо.

Напомним, по результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19 Динамо будет противостоять пражской Славии.

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Первый матч Славия – Динамо пройдет 7 августа на стадионе Эден Арена в Праге. Начало встречи в 20:30 по киевскому времени, информирует официальный сайт Динамо.

Ответный матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 14 августа. О времени начала поединка станет известно позже.

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