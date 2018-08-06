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Славия – Динамо: на матче ожидается аншлаг

15:55 96 Читати українською
Славия – Динамо: на матче ожидается аншлаг
Эден Арена / ФК Славия

Славии удалось продать почти все билеты на поединок 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Славия на своем официальном сайте сообщила, что почти все билеты на матч с Динамо в квалификации Лиги чемпионов проданы.

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Болельщики еще имеют возможность достать билеты на поединок, поскольку осталось ограниченное количество абонементов для постоянных поклонников пражского клуба. Кроме этого, в день матча можно приобрести 200 билетов на гостевой сектор.

Эден Арена в Праге вмещает более 20 тысяч зрителей. В 2013 году стадион принимал матч за Суперкубок УЕФА, в котором Бавария в серии пенальти переиграла Челси.

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Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
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