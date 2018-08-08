Славия – Динамо: лучшие мгновения матча квалификации Лиги чемпионов

Славия и Динамо в Праге не определили сильнейшего в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" предлагает посмотреть лучшие мгновения встречи.

Динамо сыграло вничью со Славией на выезде в первой игре 3-го квалификационного раунда ЛЧ 2018/19. Киевляне открыли счет на 82-й минуте поединка благодаря голу Беньямина Вербича, однако не сумели удержать стратегически важную победу.

Славия – Динамо – видео голов

Уже в компенсированное арбитром матча время Славия получила право на пенальти, с которого и сравняла счет. Этот гол стал команды Хацкевича первым пропущенным в сезоне. Таким образом обе команды сохранили равные шансы на выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится в Киеве 14 августа. Победитель этой пары померится силами со Стандардом или Аяксом, которые вчера расписали ничью 2:2.

Динамо – Славия: более тяжелый соперник, чем Шахтер, справедливый финиш и равные шансы на Лигу чемпионов