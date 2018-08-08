toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Славия – Динамо: лучшие мгновения матча квалификации Лиги чемпионов

09:50 144 Читати українською

Славия и Динамо в Праге не определили сильнейшего в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" предлагает посмотреть лучшие мгновения встречи.

Динамо сыграло вничью со Славией на выезде в первой игре 3-го квалификационного раунда ЛЧ 2018/19. Киевляне открыли счет на 82-й минуте поединка благодаря голу Беньямина Вербича, однако не сумели удержать стратегически важную победу.

Славия – Динамо – видео голов

Уже в компенсированное арбитром матча время Славия получила право на пенальти, с которого и сравняла счет. Этот гол стал команды Хацкевича первым пропущенным в сезоне. Таким образом обе команды сохранили равные шансы на выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится в Киеве 14 августа. Победитель этой пары померится силами со Стандардом или Аяксом, которые вчера расписали ничью 2:2.

Динамо – Славия: более тяжелый соперник, чем Шахтер, справедливый финиш и равные шансы на Лигу чемпионов

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Статьи Славия Прага - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Фото
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
27
мин
Зальцбург
20:00
Шкендия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук