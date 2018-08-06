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Славия – Динамо: Франков сделал свой прогноз на матч

7 августа 06:30 5 Читати українською
Славия – Динамо: Франков сделал свой прогноз на матч
Артем Франков / Фото из соцсетей

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков поделился ожиданиями от матча Славия – Динамо.

"Динамовцы по классу способны справиться с Славией, которая находится в прекрасной форме и "дерет" всех во внутреннем чемпионате.

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На сверхрезультативный матч я не рассчитываю, зато рассчитываю на то, что мы не проиграем", – цитирует Франкова издание footboom.

Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа, начало в 20:30.

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Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
23
час
:
34
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Артем Франков
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20:30
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