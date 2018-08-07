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Славия – Динамо: фанаты киевлян устроили огненное шоу в Праге

21:09 39 Читати українською
Славия – Динамо: фанаты киевлян устроили огненное шоу в Праге
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Ультрас киевского Динамо перед матчем против Славии провели фаер-шоу в столице Чехии.

Перед матчем против Славии болельщики киевского Динамо, которых на выездном матче квалификации Лиги чемпионов ожидалось около 1100, устроили огненное шоу. Фотография действа появилась на странице фанатской группировки Динамо в Фейсбуке.

Матч квалификации Лиги чемпионов Славия Динамо проходит прямо сейчас.

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

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Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага

live 65'
0 : 0
Динамо Киев
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Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов футбольные фанаты Славия Прага Славия Прага Динамо Киев Динамо Киев
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