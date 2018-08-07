Славия – Динамо: фанаты киевлян устроили огненное шоу в Праге

Ультрас киевского Динамо перед матчем против Славии провели фаер-шоу в столице Чехии.

Перед матчем против Славии болельщики киевского Динамо, которых на выездном матче квалификации Лиги чемпионов ожидалось около 1100, устроили огненное шоу. Фотография действа появилась на странице фанатской группировки Динамо в Фейсбуке.



Матч квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо проходит прямо сейчас.

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов